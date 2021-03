Le vaccin AstraZeneca jugé «sûr» par l’Agence des médicaments

Isolée sur la scène européenne, la Belgique a finalement eu raison de ne pas suspendre l’administration du vaccin AstraZeneca dans l’attente d’un avis scientifique de l’Agence européenne des médicaments (AEM) sur l’existence ou non d’un lien de causalité entre le vaccin et l’apparition, chez certaines personnes, de troubles de la coagulation et formation de caillots. Les experts du comité de sécurité de l’Agence ont analysé tous les cas qui leur ont été rapportés par les différents pays et sont arrivés, ce jeudi, à la conclusion que le vaccin n’était pas associé à une augmentation du risque global d’incidents thromboemboliques ou de caillots sanguins. L’incidence de ce type de pathologie est même plus basse dans la population vaccinée que dans la population en général. L’AEM reste sur sa position : les bénéfices du vaccin dans la lutte contre le covid (qui lui-même provoque des caillots de sang pouvant entraîner la mort) continuent à surpasser les risques d’effets secondaires. Mais il y a un « mais ».