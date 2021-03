Genk-Standard, un premier test avant le grand rendez-vous

Les deux finalistes de la Coupe de Belgique s’affrontent ce vendredi soir dans le Limbourg. Mbaye Leye et le Standard ne veulent pas voir cela comme une répétition générale, même si le Standard n’a plus grand-chose à espérer dans ce championnat, si ce n’est se qualifier pour les Playoffs 2.

Non, le duel entre Genk et le Standard de ce vendredi ne sera pas une répétition générale, ni colonelle d’ailleurs, de la finale de Coupe de Belgique prévue fin avril (le samedi 24, plus que probablement). Tout simplement parce que d’ici-là, les Limbourgeois devront encore valider leur place en Playoffs 1 et que le Standard, largué dans cette course au Top 4, ne pourra pas se permettre de lever le pied.

« La situation actuelle en championnat ne nous permet pas de rester dans l’euphorie », explique Mbaye Leye. « Mes joueurs et moi, nous ne parlons déjà plus de cette finale. Les quatre rencontres qui arrivent sont aussi importantes à nos yeux que la Coupe de Belgique. Nous ne voulons pas faire partie de l’histoire du Standard, dans le mauvais sens du terme. »