Elèves et étudiants de plus en plus dans le viseur du coronavirus

Qu’est-ce qui justifie ce regain de tensions politiques autour des écoles ? Les remontées de terrain, d’abord. « Ces derniers jours, les enseignants voient les cas se multiplier, ils sont très inquiets », assure Joseph Thonon, président communautaire de la CGSP-Enseignement. « Ils le sont d’autant plus que, désormais, les contaminations gagnent rapidement les classes fondamentales et maternelles. On nous assure depuis un an que les écoles ne sont pas le vecteur de l’épidémie, mais les faits récents montrent que ce n’est pas tout à fait vrai. » A la CSC-Enseignement, son homologue Roland Lahaye abonde : « Avec les nouveaux variants très contagieux, il est évident que l’école, où se croisent parents, élèves et enseignants, participe bel et bien à l’évolution de l’épidémie. Les enseignants sont inquiets, ils ne se plaignent pas, mais il faut d’urgence que l’on prenne en compte la difficulté de leur travail dans ces conditions. »