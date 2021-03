Mode: le réveil de la ballerine

Le confinement ressuscite le chausson des villes qu’on croyait has been.

C’est un néologisme un peu barbare, né en 2017. La contraction des mots anglais athlete et leisure : l’athleisure (prononcez <atlijeure>). En français, on dirait styfort ou constyle (ce qui ne serait pas terrible-terrible) pour le mariage du style et du confort.

2020 est l’année de l’athleisure par excellence. Et le regain d’intérêt plus qu’inattendu pour la ballerine, petite mal-aimée depuis une bonne dizaine d’années, en dit long sur nos nouvelles habitudes vestimentaires. On dit qu’elle casse la jambe, qu’elle révèle tous les défauts, qu’elle sent mauvais : qu’importe, la ballerine, c’est une basket en mieux, une pantoufle pour sortir, c’est l’accessoire féminin du printemps en confinement.