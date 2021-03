La Beneleague votée à l’unanimité: le Cercle de Bruges «regrette une communication trompeuse»

Le 16 mars dernier, la Pro League annonçait via un communiqué que les 25 clubs avaient voté à l’unanimité un accord de principe pour la réalisation éventuelle d’une Beneleague. Un vote qui a eu lieu lors de la dernière AG et via lequel les clubs voulaient « donner toutes ses chances à la réalisation éventuelle de la Beneleague ».

Cependant, dans un communiqué publié ce jeudi, le Cercle de Bruges ne semble pas être sur la même longueur d’onde et parle de « communication trompeuse ».

« Le Cercle de Bruges est surpris par la nouvelle de l’introduction possible d’une Beneleague », peut-on lire sur le site internet du club qui ajoute que l’introduction possible de cette compétition est présentée « comme un fait accompli, ce qui n’est pas correct et n’est pas non plus acceptable ».