Répression des Ouïghours: l’UE s’apprête à sanctionner la Chine, une première depuis Tiananmen

Pékin monte déjà sur ses grands chevaux. Et menace : si l’Union européenne confirme, lundi prochain, l’adoption de sanctions contre des responsables chinois pour la répression et la détention massive des Ouïghours au Xinjiang, « nous réagirons avec fermeté ». Contrairement à bien d’autres régimes autoritaires ou dictatoriaux, agressifs ou corrompus, « habitués » aux sanctions européennes, la puissance chinoise (et son fabuleux marché) a échappé aux foudres européennes depuis plus de 30 ans – depuis le bain de sang et les arrestations après les manifestations de la place Tiananmen, lorsque l’UE a décrété un embargo sur les ventes d’armes à la Chine.