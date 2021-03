En France, un tiers du pays reconfiné

La région parisienne et les Hauts-de-France, notamment, replongent pour un mois en confinement. Celui-ci sera toutefois allégé, avec les écoles ouvertes et les activités extérieures encore permises.

Ce n’était plus tenable. Dans la course de vitesse entre le virus et le vaccin, Emmanuel Macron a longtemps cru que le second l’emporterait. Fin janvier dernier, alors que le reconfinement semblait imminent à tous, il avait même surpris en faisant, contre toute attente, le pari de la (relative) liberté. Mais ces dernières semaines, l’évolution alarmante de l’épidémie, particulièrement en Ile-de-France, ne lui a plus laissé le choix.

Dès ce week-end, seize départements, les huit de la région parisienne et les cinq des Hauts-de-France ainsi que les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l’Eure passeront à nouveau en confinement. L’idée d’un simple confinement le week-end, déjà en vigueur dans le Pas-de-Calais et les Alpes-Maritimes n’a pas été retenue. Même s’il avait permis de limiter les dégâts, celui-ci n’avait pas conduit à une baisse suffisante de la circulation du virus.