Plan stratégique pour sauver l’aéroport de Charleroi

Fermer les écoles ? Les ministres responsables disent non. Les commerces non essentiels, les métiers de contact ? Les libéraux l’excluent. Au milieu, on pourrait renoncer aux assouplissements prévus pour avril : activités en plein air, voyages scolaires, présentiel en 3e et 4e secondaires. Et durcir le couvre-feu.