Maison de repos: la vaccination a fait ses preuves

Durant les deux premières vagues, plus d’un décès sur deux concernait un pensionnaire de maison de repos. Aujourd’hui, alors que la campagne de vaccination dans les homes est terminée, les résidents ne représentent plus que 10 % des décès covid.

Le contexte « covid » n’est pas des plus enthousiasmants. Il est même redevenu un brin plombant : variants plus coriaces, retards de livraison de vaccins, remontada des admissions à l’hôpital… Mais parmi ce tableau plutôt sombre, un petit rayon de soleil. Une lueur d’espoir, même : la situation dans les maisons de repos. Car si l’épidémie reprend vigueur sur l’ensemble du territoire, les 1.543 maisons de repos du pays semblent, elles, respirer à nouveau. Selon les derniers chiffres publiés par Sciensano, le covid provoque, en moyenne, le décès de trois résidents chaque jour en Belgique. « Plus que » trois résidents par jour, aurait-on envie d’écrire, quand on se souvient qu’on a connu des pics à plus de 100 résidents emportés en une seule journée, lors de la deuxième vague. La tendance est la même du côté des admissions : sur les sept derniers jours, le covid a envoyé 29 pensionnaires à l’hôpital. Soit une moyenne de quatre par jour. Quatre de trop, diront certains.