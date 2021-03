Avec Tuchel, Chelsea refait peur

« Je suis sûr que personne ne veut jouer contre nous » en Ligue des champions, a plaisanté mercredi Thomas Tuchel, qui a fait de Chelsea un épouvantail pour les quarts de finale, avec sa défense de fer, ses joueurs transfigurés et un mental en acier.

En passant de 23 buts pris en 19 journées de championnat avec Frank Lampard à 2 buts encaissés en 10 rencontres depuis l’arrivée de Tuchel, la défense est le secteur où la transformation a été la plus radicale et la plus spectaculaire. La cage des Blues est restée inviolée lors de 11 des 13 rencontres qu’il a dirigées et il reste invaincu, un record pour un entraîneur « débutant » à Chelsea. L’ancien technicien du Paris SG a opté pour une défense à trois centraux et un double pivot au milieu, ce qui donne beaucoup de contrôle dans le cœur du jeu et libère les latéraux pour participer au jeu offensif.