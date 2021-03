Entre les chiffres de contaminations qui grimpent et les vaccins qui arrivent au compte-gouttes, c’était la méga douche froide pour un monde politique qui ne sait plus trop à quel saint se vouer.

La peste et le choléra : c’est la situation, le trou noir devrait-on dire, face à laquelle se trouvent aujourd’hui de nouveau les instances politiques comme les citoyens.

La peste ? Car les chiffres de contaminations remontent chez nous plus tôt et plus fort que prévu. Car ils concernent les jeunes et leurs parents et remettent donc en cause les assouplissements et réouvertures qui rendraient de l’air, du souffle et un retour à la vie active, à une population « rincée » moralement.

Le choléra ? Car la vaccination tient du suspense, en raison de procédures aux débuts chaotiques, mais surtout d’un risque de pénurie de produits qui angoisse.

