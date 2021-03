Toujours présent dans le petite monde (artistique et personnel) de Chad Vangaalen depuis l’origine : la nature. Et la flore en particulier. « Vous pouvez même y apprendre des leçons en matière de composition. Tout a un but, dans la nature, tout y est toujours inspirant, c’est la perfection. » - Sebastian Buzzalino

En septembre 2017, à l’occasion de la sortie de son album Light information , le résident de Calgary expliquait dans une interview au magazine Under the radar à quel point le jardinage lui importait. Et d’ajouter alors en riant : « J’ai bien l’impression que ce sera le thème de mon prochain album ! » On pensait que l’idée lui était sortie de la tête au vu et à l’écoute de ce qu’il a pu enregistrer depuis. Et non, en fait : son petit dernier s’intitule… World’s most stressed out gardener !