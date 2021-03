Gaëtan Roussel Est-ce que tu sais?

La décision de revenir à ses premières amours acoustiques ne signifie pas que Gaëtan s’est arrêté au coin du feu minimaliste. On retrouve sur ce quatrième album toute sa science et son amour des belles productions à la « Fantaisie militaire », comme il dit. Avec ces envolées de violons, cette ampleur, cette puissance en contrechamp, soulignant le propos. Grand mélodiste depuis toujours, Gaëtan livre ici un album pêchu, dynamique, lumineux, tout en étant différent puisqu’il s’est imposé une autre contrainte ici : ni chœurs, ni anglicismes. Ces onze chansons (d’amour et de résilience) sont un bouquet de vie et de beauté simple !

