On retrouve Gaëtan chez lui, au téléphone, pour parler de cet album pour lequel son envie et son exigence étaient de retrouver son ADN acoustique. « Et puis de me promener sur des sujets comme la transmission, la résilience », ajoute-t-il. « Comme d’être à la terrasse d’un café, regarder le temps ou les gens qui passent. Je n’allais en studio, avant le confinement donc, que quand j’avais une chanson terminée. Une fois le confinement, j’ai continué chez moi sur cette fibre-là. »