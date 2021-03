Christie Morreale: «La réouverture de l’horeca le 1er mai doit rester un objectif»

On passe de 1800 contaminations à plus de 5000. Il y a des signaux d’alerte qu’on doit pouvoir entendre pour éviter de reconduire une situation comme au mois d’octobre où on a laissé déraper les contaminations avant d’agir », a prévenu Christie Morreale (PS), invitée ce vendredi matin sur La Première.

La ministre de la Santé du gouvernement wallon souligne que la réouverture du secteur de l’horeca au 1er mai doit être un objectif et « qu’il faut tout faire pour que la liberté reprenne à partir de ce moment-là ».

« Il faut se dire qu’au mois de mai, avec les ouvertures dans l’horeca, ça doit être un objectif. Il faut tout faire pour ça. Ça veut dire qu’il faut sans doute faire un coup d’arrêt, en tout cas prendre des mesures pour faire redescendre les contaminations et pour rouvrir au 1er mai comme c’était prévu il y a quelques semaines encore ».