«Marcel et Odilon»: promenons-nous dans les pois

Quoi de mieux, pour saluer le printemps, que de baguenauder dans l’herbe, entre pissenlits et fougères ? Avec Marcel et Odilon, plongez à hauteur de coccinelle.

Un dessin de «Marcel et Odilon». - Versant Jeunesse.

C’est au mois de mars que le chou se déguste en primeur. Pas étonnant, dès lors, de voir pointer, ce week-end, « La petite feuille de chou », revue numérique portée par un collectif de maisons d’édition jeunesse belges, fondées par des éditrices : À pas de loups, CotCotCot, Esperluète, Kate’Art et Versant Sud Jeunesse. Sur le thème « Tous dehors, clin d’œil au retour du printemps », le deuxième opus de cette revue invite à prendre un grand bol d’air grâce aux livres pour enfants. De Je ne suis pas un oiseau d’Anne Herbauts (Esperluète) à L’appel du large de Cathy Ytak et Laurent Corvaisier (A pas de loups), vous y trouverez de passionnantes pistes pour des lectures iodées et des albums gorgées de graminées.