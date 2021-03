Les poches et les brèves des Livres du Soir

Par Alain Lallemand et Pierre Maury

Les poches

Les confidences

**

MARIE NIMIER

Une écrivaine lance un appel aux confidences et s’installe dans un appartement, les yeux bandés, pour recueillir des bouts de vie anonymes, des souvenirs, des confessions, des images tenaces. Jusqu’à ce qu’elle arrête l’expérience et livre sa propre confidence. Entre les deux, une quarantaine d’éclats de vie - de formes, d’importances, d‘intensités variables - qui se découvrent comme des invitations à l’imaginaire. Il y a là des pépites, l’esquisse de possibles nouvelles ou romans, et ce sont ces « flashes » qui donnent au livre sa puissance, pas sa chute.