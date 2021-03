Les piscines continuent de fleurir dans les jardins, à quel prix?

A regarder le ciel en ce moment, on a un peu de mal à se projeter. Et pourtant, de nombreux Belges se sont laissés tenter par l’installation d’une piscine dans leur jardin. Un engouement tel que les entreprises spécialisées croulent sous les commandes. « Ça n’arrête pas ! Déjà en temps normal, on observe une croissance de 10 à 15 % par an, mais avec le covid, on a eu une progression spectaculaire. On a placé 308 piscines en 2020 et, cette année, on vise les 450 », détaille Aymeric Dewaele, le directeur de Mattimmo Pools, qui affiche complet jusque mi-septembre. Chez Piscines Ondine également, il faut patienter après l’été pour avoir un coin d’eau dans son jardin. « Les délais pour les nouveaux projets sont pour octobre-novembre au plus tôt », prévient Vincent Meyer, le co-CEO de l’entreprise, située à Malmedy.