Accusation de racisme et agression présumée dans les vestiaires: fin de match tendue entre le Slavia Prague et les Rangers (vidéos)

Alors que les Rangers dénoncent le racisme dont a été victime son joueur Glen Kamara, le Slavia dément et révèle que son capitaine a reçu un coup de poing dans le tunnel menant aux vestiaires.

À Glasgow, le Slavia Prague est allé piéger les Rangers, nouveaux champions d’Écosse, lors des 8es de finale de l’Europa League en s’imposant 2-0, alors que les deux équipes avaient fait match nul à l’aller (1-1). Les buts ont été inscrits par le Nigérian Peter Olayinka (14e) et le Roumain Nicolae Stanciu (74e). Une rencontre qui s’est terminée sur un début de bagarre sur fond de soupçon de propos racistes.

Alors que les Rangers n’étaient plus que neuf suite aux exclusions de Kemar Roofe (62e) et de Leon Balogun (73e), Glen Kamara a accusé son adversaire Ondrej Kudela de racisme. « Oh, c’est un put*** de racistes », a lancé le milieu de terrain à l’adresse de l’arbitre en désignant le joueur du Slavia. « Il m’a dit put*** de singe ! », poursuit-il, ce qui a énervé les esprits sur le terrain.