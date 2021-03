Yves Van Laethem: «Il est encore possible de transformer une potentielle 3e vague en vaguelette» (vidéo)

Lors de leur deuxième et dernière conférence de presse de la semaine, les experts du Centre de crise ont fait le point sur la situation épidémiologique préoccupante de la Belgique, et ce quelques heures avant la tenue d’un nouveau Comité de concertation.

Selon Yves Van Laethem et Steven Van Gucht, citant les chiffres mis à jour vendredi matin par l’Institut de santé publique Sciensano, le nombre d’admissions à l’hôpital est en hausse de 27 % avec une moyenne de 185,1 entre le 12 et le 18 mars, en comparaison avec la semaine précédente. Le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 2.140, dont 543 patients traités en soins intensifs. « On atteindrait un seuil de 1000 patients aux soins intensifs le 10 avril, le seuil le plus élevé que l’on peut tolérer », a admis Yves Van Laethem.