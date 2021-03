Nuno Da Costa, attaquant de Mouscron: «Je ne regrette pas ce qui s’est passé à Saint-Trond»

Nuno, est-ce que vous ne vous sentez pas trop esseulé sur le front de l’attaque ?

Cela m’arrive, oui. J’aimerais pouvoir me balader un peu plus. Bien sûr, les défenses adverses parviennent plus facilement à nous contenir, surtout quand vous jouez face à des défenses à cinq. J’essaie de me créer des espaces, mais je vais toujours me retrouver face à quelqu’un. Sur 90 minutes, il y aura cependant toujours une ou deux fulgurances, le plus important, c’est alors de marquer. Peu importe de jouer avec quelqu’un devant moi ou non. Je m’adapte, mais s’il y a quelqu’un en plus pour créer des mouvements, il y aura forcément des espaces pour moi ou pour l’autre attaquant.