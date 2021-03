Les gagnants

Frank Vandenbroucke

Dans l’affaire du vaccin AstraZeneca, les amateurs de BD ont tôt fait de comparer notre ministre de la Santé et notre petit Royaume à Astérix et au célèbre village gaulois qui résiste encore et toujours, etc. Comme dans les livres, l’histoire s’est bien terminée : Astérix a gagné ! Mais la métaphore s’arrête là : on attendra encore longtemps le banquet final qui réunira tous les membres de la tribu belge pour fêter la victoire.

L’Union