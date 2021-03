Sophie Wilmès devant la commission covid : «Des erreurs, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours»

C’est en tant qu’ancienne Première ministre que Sophie Wilmès (MR), actuelle ministre des Affaires étrangères, a été longuement auditionnée, ce vendredi, par la commission spéciale « Covid » de la Chambre. Avant de répondre aux députés, la libérale s’est livrée à un très long exposé retraçant l’ensemble de la crise depuis le premier cas constaté en Chine, à la fin de 2019.

Sophie Wilmès a d’abord pris quelques précautions oratoires. Pas question pour elle de pointer du doigt des responsabilités personnelles ou de se lancer dans des polémiques individuelles : « Personne ne pouvait prévoir que cette pandémie-là nous frapperait en quelques semaines et qu’elle se prolongerait encore un an plus tard. »