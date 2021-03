Roberto Martinez se veut optimiste au sujet d’Eden Hazard, qui ne sera pas opéré: «Il sera le meilleur joueur à l’Euro»

Roberto Martinez a annoncé ce vendredi sa sélection pour les prochains matches des Diables rouges. Évidemment, Eden Hazard ne figurait pas dans cette liste de 33 joueurs. Ce qui n’a pas empêché le sélectionneur fédéral de donner des nouvelles du capitaine.

« Eden Hazard reste optimiste, il a pour objectif de retrouver la forme le plus rapidement possible et nous allons aider en ce sens », a expliqué Martinez. « Il ne sera pas opéré et sa revalidation a déjà commencé. L’opération était l’une des possibilités, mais après consultation de tous les experts, ce n’est pas cette option qui a été choisie. Il n’y a pas eu de conflit entre le Real Madrid et la fédération. Notre intention a toujours été de trouver la meilleure solution pour lui. »