Le pétrole se reprend au lendemain d'un plongeon

Les prix du pétrole retrouvaient le chemin de la hausse vendredi au lendemain d'une séance cauchemardesque où les craintes combinées autour de la demande et des niveaux de stocks d'or noir ont sanctionné brutalement l'optimisme qui prévalait sur le marché depuis le début de l'année.

Vers 11h15 GMT (12h15 heure belge), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 63,53 dollars à Londres, en hausse de 0,40% par rapport à la clôture de jeudi, loin des 70 dollars atteints en tout début de semaine.

A New York, le baril américain de WTI pour avril avançait de 0,53%, à 60,32 dollars, alors qu'il cotait mercredi plus de 65 dollars.

La veille, le marché du pétrole a enregistré sa plus lourde chute depuis le mois de septembre, les deux contrats de référence dégringolant d'environ 7%.

Le Brent et le WTI sont même allés jusqu'à perdre plus de 9% en séance et ont signé leur cinquième séance de baisse consécutive.