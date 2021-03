Yves Coppieters: «Serrer la vis n’est pas encore proportionné à la situation»

L’épidémiologiste estime que revenir en arrière n’est pas une bonne idée, il appelle à augmenter les capacités hospitalières et développer la stratégie de tests.

Il y a des indicateurs préoccupants, on voit les prémices d’une troisième vague sur les soins intensifs, mais serrer la vis n’est pas encore proportionné à la situation. On doit encore attendre et voir l’évolution des indicateurs », a expliqué Yves Coppieters sur le plateau du JT de la RTBF ce vendredi midi.

L’épidémiologiste a présenté les différentes options sur la table : « Soit on ferme les écoles anticipativement, c’est efficace mais ce n’est pas un choix de société. Soit on a le courage de dire que les personnes avec comorbidités qui ont un risque de faire des complications, que ceux-là doivent vraiment se protéger en attendant la vaccination.