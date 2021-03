Comité de concertation: la situation dans les écoles suscite l’inquiétude

Le masque pourrait être rendu obligatoire à partir de la cinquième primaire dès ce lundi. Autre mesure sur la table du Codeco : multiplier les tests antigéniques, de façon ciblée, dans la police et à la poste, ainsi que dans les entreprises où le télétravail n’est pas possible.

Le Comité de concertation s’est réuni par visioconférence cet après-midi, avant une conférence attendue dans la foulée. Il a pris connaissance des derniers chiffres de la pandémie. Aux dernières nouvelles, la hausse exponentielle des contaminations, que craignaient le Premier ministre et les experts, ne se vérifie pas à ce stade. Après le pic de 5.000 contaminations atteint lundi, la moyenne de mardi se fixe à 4.371 et semble vouloir rester à ce niveau, voire légèrement au-dessus, avec une situation contrastée selon les régions, les provinces du Hainaut, de Namur et la capitale étant les plus touchées.