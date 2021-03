Kompany: «Je ne crois pas que ce sera le dernier match de Deschacht à Anderlecht»

En cohérence avec son discours depuis qu’il a endossé le rôle de T1 au Sporting, Vincent Kompany ne veut pas donner une dimension exagérée l’avant-dernier rendez-vous à domicile de la phase classique pour les Mauves avant une fin de programme corsée. « Un rendez-vous à la vie, à la mort ce dimanche ? En fait, je pense que c’est le cas depuis 11 matches. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans les quatre dernières rencontres. On joue à la maison, face à une équipe de Zulte qui est bien aussi. L’aspect principal est de gagner pour mettre le plus de chances de notre côté en allant de l’avant, en jouant offensif. On a déjà connu tous les scénarios à la maison où on essaye de faire la différence face à ce genre d’équipes et, historiquement, nous avons connu des difficultés. Il faudra encore être concentré sur cet aspect. Symbole de cette saison, Zulte Waregem a connu des moments difficiles mais a connu calme qui lui a permis de rebondir. Des joueurs sont aussi parvenus à faire la différence au bon moment. »