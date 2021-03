Demander une contribution aux plus aisés pour financer une partie de la facture du covid ? L’idée fait débat, notamment chez nos voisins français. Ainsi, un grand patron, Louis Gallois, proposait récemment la mise en place d’un « impôt temporaire de solidarité sur le revenu des plus aisés », dont le produit permettrait de secourir les personnes les plus durement frappées par la crise économique, et notamment les jeunes.