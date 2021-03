Bruxelles: un bol d’air, de sport et d’expression entre Couronne et Gray

La commune d’Ixelles a acquis un hôtel de maître qui abritera bientôt un centre d’expression et de création, au profit des jeunes notamment. En prime, un espace vert d’un are et demi qui s’ouvrira sur le quartier.

Une fenêtre d’air frais s’apprête à s’ouvrir à Ixelles où la commune a décidé d’acquérir un hôtel de maître de style néo-Renaissance flamande situé avenue de la Couronne. Fort d’un jardin le reliant à la rue Gray qu’il surplombe, le bâtiment abritera prochainement un centre d’expression et de création, annonce l’échevine Nevruz Unal (PS) en charge de la Rénovation urbaine et des Contrats de quartier. « Nous avons signé la semaine dernière », précise-t-elle. Dont coût : 1,5 million d’euros. « La maison est vraiment splendide et en très bon état et ne nécessite donc pas de travaux ».