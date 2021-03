Milan-Sanremo: tout savoir sur la Primavera 2021 (vidéos)

Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et Wout van Aert feront office de grands favoris sur cette course.

Un « monument » et trois prétendants : le champion du monde Julian Alaphilippe, le champion des Pays-Bas Mathieu van der Poel et le vainqueur sortant, le Belge Wout van Aert, abordent avec le rang de favoris les 299 kilomètres de la plus longue course de la saison. Le départ de la Primavera sera donné à 9h40 (fictif) et 10h (réel). L’arrivée des coureurs est prévue vers 16h45.

Dans l’irradiante « classicissima », l’une des cinq plus grandes courses d’un jour, l’équation reste la même bien que le parcours ait légèrement été changé vers la mi-course : les attaquants parviendront-ils à distancer les sprinteurs dans la Cipressa et surtout le Poggio, la dernière montée dont le sommet est distant de 5,5 kilomètres de l’arrivée sur la Riviera ?