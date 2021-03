France: le Premier ministre Jean Castex reçoit une première dose du vaccin AstraZeneca (photos)

Le Premier ministre français Jean Castex a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca vendredi à l’hôpital Bégin de Saint-Mandé, près de Paris, une injection destinée à rassurer les Français après la brève suspension du sérum anti-Covid, a constaté l’AFP.

« Un peu douillet»

«Je n’ai rien senti alors que je suis un peu douillet», a commenté le Premier ministre, 55 ans. Deux heures plus tôt, la Haute autorité de santé (HAS) avait donné son feu vert à la reprise «sans délai» de la vaccination avec AstraZeneca, tout en recommandant de le réserver aux personnes de 55 ans et plus.