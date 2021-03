Le Comité de concertation se réunit à 15 heures. Les derniers chiffres ne montrent pas de hausse exponentielle, mais les écoles inquiètent. Ce dont il est question : rendre obligatoire le port du masque à partir de la cinquième primaire, dès lundi. Et ceci : multiplier les tests antigéniques, de façon ciblée, dans la police et à la poste, ainsi que dans les entreprises où le télétravail n’est pas possible, dès lundi là aussi.