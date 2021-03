Le Comité de concertation a commencé: voici ce qui est sur la table

Le Comité de concertation s’est réuni en visioconférence. Si les derniers chiffres ne montrent pas de hausse exponentielle, les écoles inquiètent. Dès lors, quelles vont être les mesures prises par les ministres-présidents, le Premier ministre et les ministres fédéraux ?

Qu’est-ce qui est à l’ordre du jour de la réunion du Comité de concertation qui a lieu en ce moment par visioconférence, soit une semaine avant la date prévue initialement, le 26 mars, pour cause de dégradation de la situation ? Le gouvernement veut en tout cas tout mettre en œuvre pour conserver les perspectives ouvertes la semaine passée pour les écoles et l’horeca, ont assuré jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, devant la Chambre.

« Notre pays est sur un plateau ascendant », a expliqué le chef du gouvernement en réponse aux questions des députés.