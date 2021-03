AstraZeneca: malgré le feu vert européen, la Finlande suspend la vaccination

La Finlande, qui n’avait jusqu’ici pas suspendu le vaccin AstraZeneca, a décidé vendredi d’interrompre la vaccination « par précaution » après deux cas de thromboses cérébrales, malgré l’avis favorable de l’Agence européenne du médicament (EMA) le jugeant « sûr et efficace ».

« En vertu du principe de précaution », l’autorité de santé publique finlandaise (THL) a décidé « de suspendre les injections en Finlande jusqu’à ce qu’il y ait plus d’informations et qu’une causalité possible puisse être évaluée », indique-t-elle dans un communiqué.