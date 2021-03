Le collectif F(s) pose sa candidature au Théâtre National

Premier à se déclarer pour la future direction du Théâtre National, le collectif F(s) rend public son dossier de candidature. Un projet prônant un lieu de partage inclusif, intersectionnel et intergénérationnel, et de pensée démocratique. Déconstruction est le maître-mot.

Nous voulons une société décoloniale, écoféministe, plurielle ; un théâtre qui soit un lieu de rencontres, de passages, de vie avant, pendant et au-delà du spectacle. Un lieu de partage inclusif, intersectionnel et intergénérationnel, de pensée démocratique. Nous souhaitons un changement structurel pour amorcer le développement d’une culture où tou.tes pourront respirer et circuler librement. Nous prônons la transparence, la sororité, l’horizontalité, l’intelligence collective et collaborative, une réflexion courageuse, globale, plus confiante en l’autre. » Telles sont les premières lignes du dossier de candidature que le collectif F(s) présente au Théâtre National. Lancé en décembre dernier, le processus de sélection de la nouvelle direction du TN est en cours. Verdict en mai prochain.