Centenaire d’Arthur Grumiaux: l’amour de l’art comme un absolu

Certains interprètes préfèrent parfois la perfection glaciale à l’émotion. Le résultat sonore est presque toujours impeccable. Pourtant, vous avez souvent l’impression que ces virtuoses souverains ne vous ont rien dit et qu’il manque quelque chose. Pour moi, interpréter la musique, c’est justement parvenir à rendre perceptible ce quelque chose-là. » Ces mots sont ceux d’Arthur Grumiaux, interprète virtuose et grand représentant de l’école de violon franco-belge, dont on fête ce 21 mars le centenaire de la naissance.