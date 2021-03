France: les départements qui sont désormais reconfinés (carte interactive)

21 millions de Français sont désormais reconfinés depuis ce samedi pour au moins un mois, avec des restrictions de déplacement et des écoles ouvertes.

Au total, ce sont 16 départements dans lesquels entrent en vigueur de nouvelles « mesures de freinage massif » mais moins strictes que le premier confinement national d’il y a tout juste un an : les huit départements d’Ile-de-France, les cinq départements des Hauts-de-France ainsi que la Seine-Maritime et l’Eure, et dans le sud les Alpes-Maritimes.

Soit 21 millions d’habitants, dont les 12 millions de la région parisienne, de loin la plus densément peuplée et le poumon économique du pays.

Si le couvre-feu est repoussé d’une heure à 19 heures en métropole, ces habitants ne peuvent plus sortir de chez eux que « dans un rayon limité à 10 kilomètres », avec une attestation, « sans aucune limitation de durée ».