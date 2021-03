Bredene-Coxyde Classic: Tim Merlier s’impose au sprint et s’offre un 3e succès cette saison

Le Danois Mads Pedersen et le Français Florian Sénéchal complètent le podium de la course.

Tim Merlier a remporté la 10e édition de la Bredene-Coxyde Classic, vendredi. Après 200 km de course, le coureur d’Alpecin-Fenix s’est imposé au sprint devant le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Français Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step).

Un groupe de treize coureurs s’est formé à l’avant après l’ascension du Kemmelberg. Il se composait de l’Allemand Nils Politt et de l’Autrichien Lukas Pöstlberger (BORA-Hansgrohe), du Français Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), du Portugais Rui Oliveira (UAE Team Emirates), du Norvégien Andreas Leknessund (DSM), du Danois Mads Pedersen et du Luxembourgeois Alex Kirsch (Trek-Segafredo), de Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation), du Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg, du Danois Lasse Norman Hansen et de l’Allemand Max Walscheid (Qhubeka ASSOS), d’Edward Planckaert (Alpecin-Fenix) et de Benjamin Declercq (Arkéa Samsic).