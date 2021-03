Hockey: l’arbitrage belge en manque de femmes et de jeunes talents

L’un des plus grands défis auquel sera confronté le hockey ces prochaines années sera, sans aucun doute, de poursuivre sa croissance soutenue en disposant d’un nombre suffisant d’arbitres. Mais pour cela, il faudra continuer à inverser la pyramide des âges, professionnaliser encore un peu plus l’encadrement et faire émerger de nouvelles vocations surtout du côté féminin.

Si la discipline poursuit son développement à vive allure dans notre pays, c’est grâce au travail de forçat fourni, au quotidien, par l’ARBH et ses 2 ligues qui doivent, outre, l’accompagnement et l’encadrement de leurs membres proposer un arbitrage de qualité au plus grand nombre. Pourtant, il demeure compliqué de recruter de nouveaux talents, surtout du côté féminin. Sur 256 officiels (arbitres, coaches d’arbitres et match officers) nationaux recensés à la Fédération, on dénombre seulement 19 femmes, soit seulement un peu plus de 7 %. Un chiffre interpellant alors qu’on atteint pratiquement la parité en termes de membres. « Nous sommes bien dans ces proportions à tous les niveaux malgré tout le travail déjà mis en place depuis plusieurs années », reconnaît, un brin dépité, Laurent Colemonts, le patron de l’arbitrage belge. « Mais on ne parvient cependant pas à trouver de réelles explications à ce phénomène.