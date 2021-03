Beerschot – Charleroi reprogrammé le 7 avril, Waasland-Beveren – STVV la veille

Les deux rencontres ont été reportées à cause des cas de coronavirus dans certaines équipes dont les Zèbres.

Le match Beerschot/Charleroi, qui a été reporté en raison des cas de coronavirus dans l’effectif carolo, a été reprogrammé au mercredi 7 avril à 19h00, a annoncé vendredi la Pro League. La veille, à la même heure, se jouera Waasland-Beveren/Saint-Trond, autre match reporté en raison du Covid-19.

Les deux rencontres devaient se disputer samedi dans le cadre de la 31e journée de la Pro League. Charleroi et Saint-Trond comptant plus de sept joueurs positifs au Covid-19 dans leur effectif, les deux clubs ont demandé et obtenu le report de leur match.

Les nouvelles dates ont un impact aussi sur la 32e journée. Ainsi, Saint-Trond/Malines a été avancé au samedi 3 avril à 18h30. Ce match échange sa case horaire avec Zulte-Waregem/Eupen qui se jouera le lundi 5 avril à 16h00.