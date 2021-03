La chronique de Philippe Gilbert: «Ma carrière restera belle malgré tout»

« Lorsque j’étais jeune coureur professionnel, j’étais souvent abordé par des personnes qui me connaissaient peu, qui suivaient le cyclisme sans pour autant s’y intéresser toute l’année. La preuve, et je ne suis pas le seul à qui c’est arrivé, le Tour de France était d’abord la référence. Et si vous répondiez que vous n’alliez pas au Tour ou que vous ne l’aviez pas encore fait, la discussion s’arrêtait là, on n’intéressait plus personne !

Par contre, après avoir fait le Tour, aux yeux du grand public, on devient un vrai coureur. 11 Tours de France plus tard, il est bien évident qu’on ne me pose plus cette question récurrente. En revanche, « LE » sujet qui interpelle mes interlocuteurs, c’est Milan-Sanremo. « Comment est-ce possible que tu n’aies pas gagné cette course ? » Cela m’est conjugué à tous les temps du début à la fin de l’année, comme si cette carence était fondamentale mais, sincèrement, ce n’est pas faute d’avoir essayé !