Vincent Kompany avant Zulte Waregem: «À la vie, à la mort depuis 11 matches»

Bon dernier aux points perdus au soir de la 11e journée, Zulte Waregem (43 pts) se déplace ce dimanche au Lotto Park en candidat au top 4 lorgnant, tout comme Anderlecht (46 pts), sur le strapontin actuellement occupé par Ostende (46 pts). Avant d’affronter l’Antwerp et le Club de Bruges, c’est dire si Anderlecht n’a plus de joker dans son jeu, même si Vincent Kompany refuse de voir un quitte ou double dans ce match contre les Flandriens.

Lors du dernier match d’Anderlecht avant l’arrêt forcé imposé par le coronavirus au printemps dernier, Zulte Waregem s’était avéré une victime très consentante pour des Mauves en quête in extremis du top 6. Le passage à 18 équipes en D1A l’été dernier a élevé le « cut » au niveau de la 4e place… et Anderlecht retrouve les ouailles de Francky Dury dans un contexte similaire… si ce n’est que l’Essevee est revenu du diable vauvert (quasi relégable début novembre), aussi bien pour les Champions Playoffs que ceux pour l’Europa League. « C’est à l’image de cette saison », remarquait Vincent Kompany ce vendredi en conférence de presse. « Zulte Waregem a connu des moments difficiles mais a pu rebondir en conservant un certain calme. Des joueurs sont aussi parvenus à faire la différence au bon moment. »