Inculpé à cause d’une ressemblance douteuse: le cauchemar de Tai

Tai, Bruxellois de 26 ans, avait une vie bien rodée. Trilingue, il travaille comme commercial pour une société de téléphonie et il vit à Saint-Gilles avec sa petite amie, étudiante dans le supérieur. Mais le 10 mars dernier, alors qu’il était occupé avec des clients, des policiers ont débarqué au magasin, demandant après lui. Ils lui ont passé les menottes devant tout le monde, et il a traversé la galerie commerçante ainsi entravé, ne comprenant pas ce qui se passait. « Arrivé au commissariat de Dilbeek, il a appris qu’une émission de VTM consacrée à des appels à témoins avait évoqué un escroc qui avait sévi en février de l’année passée », explique Jacques Lhoir, beau-père de Tai. « On avait diffusé la photo de cet homme, et quelqu’un avait ensuite pris contact pour dire qu’il lui semblait reconnaître Tai. Mais ils n’ont rien de semblable ! » Après une nuit au poste, Tai s’est retrouvé seul devant le juge d’instruction.