Soutenir l’entrepreneuriat dans sa diversité, c’est aussi lutter contre les discriminations à l’embauche

Celestina Jorge de la librairie spécialisée en la littérature diasporique Pépite Blues, Sarah Zangio du magasin de jeux de société Kinkajou ou encore Régine Niyaratunga et Aline Uwondironda d’Afroburgers, enseigne de restauration mobile qui a fait son trou. Voilà autant de femmes bruxelloises, afrodescendantes et entrepreneures (avec un grand « e ») qui se retrouvent mises à l’honneur dans le film Elles boss(ent) de Christelle Pandanzyla, récemment mis en ligne sur Facebook. « Serial entrepreneure » engagée, cette Bruxelloise a créé en 2011 le réseau « Empow’her Network » dans le but de mettre en relation et soutenir les femmes originaires d’Afrique subsaharienne qui souhaitent devenir leur propre patronne.