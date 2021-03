Mathieu van der Poel: «Cette course, ce n’est pas trop mon truc»

Forces

Son fracassant début de saison parle pour lui. Mathieu van der Poel navigue dans les plus hautes sphères de sa condition et chaque dossard accroché à son maillot de champion des Pays-Bas confirme cette assertion. Sa démonstration aux Strade Bianche et au Tirreno, où il s’est livré par intermittence mais avec quel éclat, a simplement traduit cette évidence dans son palmarès. « J’ai eu une semaine parfaite et je suis en bonne forme pour Sanremo », assure le Néerlandais, plutôt relax et sûr de son fait. Grosse condition donc, couplée à des talents naturels évidents qui l’autorisent à tutoyer les meilleurs sprinters comme les plus fins puncheurs. De quoi, donc, le propulser comme candidat tout désigné sur la Riviera.