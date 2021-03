Julian Alaphilippe: «Van Aert et Van der Poel ont plus le rôle d’ultra-favoris»

Forces

Le champion du monde, comme les deux autres pointes acérées du trident magique, a levé les bras sur les routes transalpines de Tirreno. Un petit plus pour la confiance, la validation d’une évidence. Mais, peut-être plus discrètement que les deux autres, le Français a traversé la fin de l’épreuve italienne dans la retenue. « Je n’avais aucun intérêt à me donner à fond sur le chrono », précise-t-il. « J’ai fait ma semaine comme j’avais envie de la faire, sans regarder la façon dont mes adversaires gèrent leur course. » De la gestion, donc, après avoir rappelé à Chiusdino qu’il ne devait craindre absolument personne dans un effort en pente. Mathieu van der Poel, deuxième et Wout van Aert, troisième dans le village toscan, l’ont bien noté.