Ligue des champions: le PSG veut sa revanche face au Bayern Munich

Après avoir frôlé le naufrage lors des huitièmes de finale retour contre le Barça, le PSG a hérité du pire pour les quarts. Un tirage ô combien compliqué pour les pensionnaires du Parc des Princes, qui recroiseront la route du Bayern Munich, leur bourreau en finale de la dernière édition (1-0). Alors qu’ils viennent de chasser les vieux démons de la « remontada », les Parisiens vont devoir faire face à la montagne bavaroise. Pourront-ils s’offrir une revanche et créer la sensation ? Le club français y croit peut-être plus fort que jamais. Pour ce faire, il devra surtout espérer que ses stars répondent au rendez-vous (on pense évidemment à Mbappé et Neymar, qui revient de blessure). « Pour aller au bout en Ligue des champions, il faut jouer contre les meilleures équipes. Nous sommes toujours optimistes », explique Leonardo, le directeur sportif du PSG, pas forcément impressionné.