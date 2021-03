Greg Van Avermaet avant la Primavera: «Ce n’est pas toujours le plus fort qui gagne»

Le Belge espère remporter Milan-Sanremo ce samedi, malgré la suprématie de van Aert, van der Poel et Alaphilippe.

Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) prendra samedi le départ de son 14e Milan-Sanremo (WorldTour). Déjà trois fois dans le top 10, ’GVA’ sait que la victoire sera compliquée derrière Van Aert, Van der Poel et Alaphilippe. « Ce n’est pas toujours le plus fort qui gagne », a-t-il déclaré. « Cela doit me donner de l’espoir. »

5e en 2016, 8e en 2020 et 9e en 2011, Van Avermaet n’est jamais monté sur le podium à Sanremo. « Ma condition est bonne et je suis content de ma forme actuelle. Il me manque juste un gros résultat. Je vais essayer de changer cela à Milan-Sanremo mais ce sera compliqué », a reconnu le champion olympique en titre en conférence de presse vendredi.