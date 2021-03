Caroline Désir: «Faire porter toute la responsabilité sur les écoles, c’est dur à comprendre»

Le Comité de concertation a décidé de charger les ministres de l’Enseignement de chaque communauté d’imaginer une liste de mesures à court terme, dans le but de limiter encore les risques de contamination au coronavirus dans le cadre scolaire. « Fermer les écoles, c'est la dernière mesure à prendre. C'est important, pour les jeunes, de laisser les écoles ouvertes, » a souligné Alexander De Croo, lors d’un facebook live ce vendredi.

Le Codeco a tout de même déjà décidé quelques éléments : le masque obligatoire en 5e et 6e primaire, au plus tard à partir de mercredi (24 mars) et le report du possible retour à du 100% présentiel pour le 2e degré du secondaire. «Rouvrir les écoles après les vacances de Pâques» reste une priorité, qui justifie de limiter au maximum les contacts dans le mois qui vient, a martelé le Premier.